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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Таиланде в пещере исчезли 12 подростков и тренер

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Уже четверо суток в Таиланде продолжается масштабная поисковая операция – в одной из местных пещер 23 июня исчезли 12 подростков 11 – 16 лет и их 25-летний тренер по футболу.

Об этом сообщает ВВС.

Спасатели подозревают, что футболистов в пещере заблокировало наводнение. Проведение поисково-спасательных работ затруднено из-за проливных дождей.

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В частности, вода заблокировала главный вход в пещеру. Сейчас спасатели пытаются найти альтернативный.

Спасатели предполагают, что заблудшие могли найти приют на песчаном валу в одной из камер пещеры.

Во вторник водолазы, которых также привлекли к поискам, нашли в пещере свежие следы.

Теги: Дети Таиланд Фотоновости
Источник: 24 Канал
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