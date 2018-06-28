В Таиланде в пещере исчезли 12 подростков и тренер

Уже четверо суток в Таиланде продолжается масштабная поисковая операция – в одной из местных пещер 23 июня исчезли 12 подростков 11 – 16 лет и их 25-летний тренер по футболу.

Об этом сообщает ВВС. Спасатели подозревают, что футболистов в пещере заблокировало наводнение. Проведение поисково-спасательных работ затруднено из-за проливных дождей. Читайте также: В Таиланде дети спели песню украинской группы "ДахаБраха": невероятное видео В частности, вода заблокировала главный вход в пещеру. Сейчас спасатели пытаются найти альтернативный. Спасатели предполагают, что заблудшие могли найти приют на песчаном валу в одной из камер пещеры. Во вторник водолазы, которых также привлекли к поискам, нашли в пещере свежие следы.