У Таїланді в печері зникли 12 підлітків та тренер

Вже чотири доби в Таїланді триває масштабна пошукова операція – в одній з місцевих печер 23 червня зникли 12 підлітків 11 – 16 років та їх 25-річного тренера з футболу.

Про це повідомляє ВВС. Рятувальники підозрюють, що футболістів у печері заблокувала повінь. Проведення пошуково-рятувальних робіт ускладнене через проливні дощі. Читайте також: У Таїланді діти заспівали пісню українського гурту "ДахаБраха": неймовірне відео Зокрема, вода заблокувала головний вхід до печери. Наразі рятувальники намагаються знайти альтернативний. Рятувальники припускають, що заблукалі могли знайти прихисток на піщаному валу в одній з камер печери. У вівторок водолази, яких також залучили до пошуків, знайшли в печері свіжі сліди.