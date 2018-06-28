У Таїланді в печері зникли 12 підлітків та тренер
Вже чотири доби в Таїланді триває масштабна пошукова операція – в одній з місцевих печер 23 червня зникли 12 підлітків 11 – 16 років та їх 25-річного тренера з футболу.
Про це повідомляє ВВС.
Рятувальники підозрюють, що футболістів у печері заблокувала повінь. Проведення пошуково-рятувальних робіт ускладнене через проливні дощі.
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Зокрема, вода заблокувала головний вхід до печери. Наразі рятувальники намагаються знайти альтернативний.
Рятувальники припускають, що заблукалі могли знайти прихисток на піщаному валу в одній з камер печери.
У вівторок водолази, яких також залучили до пошуків, знайшли в печері свіжі сліди.
Джерело: 24 Канал
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