Найденные в тайской пещере дети могут оставаться там в течение нескольких месяцев

Как отметила Таиландская спасательная служба, 12 ребят и их футбольный тренер, оказавшиеся в ловушке в тайской пещере, могут еще там оставаться в течение нескольких месяцев. Им нужно будет научиться нырять или подождать месяцы, чтобы наводнения отошли.

Об этом сообщил сайт ВВС.

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Отметим, что группа отсутствовала в течение девяти дней, прежде чем их нашли водолазы на небольшом сухом выступлении.

Сейчас спасатели борются с подъемом воды, чтобы принести больше поставок группе. По мнению военных, им может понадобиться еда по меньшей мере в течение следующих четырех месяцев.

Группа из 12 детей, которых нашли в тайской пещере

Для того, чтобы вывести детей раньше, их надо научить основным навыкам ныряния. Но эксперты предупреждают, что для неопытных водолазов прохождение по грязным водам, которые не имеют видимости, очень опасно. Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными.

Врачи с навыками дайвинга пойдут к детям, чтобы осуществить медицинские осмотры в ближайшее время, установить их состояние и лечить травмы.

Но даже когда они попытаются вытянуть детей обратно через мили частично затопленных тоннелей будет сложной задачей, а сезон дождей только что начался здесь, поэтому уровень воды будет подниматься,

– рассказал корреспондент ВВС Джонатан Хед.

Спасательные команды продолжают чистить горную сторону в надежде найти еще один путь в пещеру.