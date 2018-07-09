12:13
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Прем'єр Японії скасував закордонні поїздки через потужні повені

66 Читать новость на русском
Прем'єр Японії скасував закордонні поїздки через потужні повені
Прем'єр Японії скасував закордонні поїздки через потужні повені / Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе змушений відмовитися від запланованого закордонного турне у зв'язку з важкою ситуацією, що склалася в Японії через зливи, які вже забрали життя понад сотень людей.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Читайте також: Руйнівні зливи та повені накрили Японію: є загиблі й чимало зниклих безвісти

За попередньою інформацією, кількість загиблих від повеней і зсувів, викликаних зливами, перевищила 100 осіб.

Відомо, що прем'єр-міністр планував відвідати Бельгію, Францію, Саудівську Аравію і Єгипет. Зокрема, в Бельгії Сіндзо Абе мав узяти участь у підписанні угоди про вільну торгівлю між ЄС та Японією, а у Франції – провести переговори з главою французької держави Еммануелем Макроном.

Однак прем'єр прийняв рішення керувати розвитком заходів із боротьби зі стихійним лихом. Він вже обговорив з кризовим штабом допомогу постраждалим і виділення коштів на відновлення районів, що зазнали удару стихії.

Тим часом, метеорологи побоюються, що зливові дощі, які обрушилися наприкінці минулого тижня на центральні та південно-західні райони країни, можуть продовжитися.

Нагадаємо, у префектурах Хіросіма, Окаяма, Ямагуті та Ехіме потужна негода спричинила зсуви ґрунту. Більшість загиблих опинилися під уламками власних домівок. Вже загинуло більше 70 осіб, більше 40 людей вважаються зниклими.

Теги: Жертви Японія Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
сьогодні, 12:00 Тайное становится явным: секретные солдаты Кремля потребовали правды и признания
Блог Медіа 1148
Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
сьогодні, 11:01 Відновити кредитування: як у парламенті змінили "правила гри"
Яніна Ткачук 319
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
сьогодні, 10:05 Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
411
Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
сьогодні, 08:39 Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
Ольга Черненко 1461
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 липня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1307
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук