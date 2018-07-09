Прем'єр Японії скасував закордонні поїздки через потужні повені

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе змушений відмовитися від запланованого закордонного турне у зв'язку з важкою ситуацією, що склалася в Японії через зливи, які вже забрали життя понад сотень людей.

Про це повідомляє телеканал NHK.

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За попередньою інформацією, кількість загиблих від повеней і зсувів, викликаних зливами, перевищила 100 осіб.

Відомо, що прем'єр-міністр планував відвідати Бельгію, Францію, Саудівську Аравію і Єгипет. Зокрема, в Бельгії Сіндзо Абе мав узяти участь у підписанні угоди про вільну торгівлю між ЄС та Японією, а у Франції – провести переговори з главою французької держави Еммануелем Макроном.

Однак прем'єр прийняв рішення керувати розвитком заходів із боротьби зі стихійним лихом. Він вже обговорив з кризовим штабом допомогу постраждалим і виділення коштів на відновлення районів, що зазнали удару стихії.

Тим часом, метеорологи побоюються, що зливові дощі, які обрушилися наприкінці минулого тижня на центральні та південно-західні райони країни, можуть продовжитися.

Нагадаємо, у префектурах Хіросіма, Окаяма, Ямагуті та Ехіме потужна негода спричинила зсуви ґрунту. Більшість загиблих опинилися під уламками власних домівок. Вже загинуло більше 70 осіб, більше 40 людей вважаються зниклими.