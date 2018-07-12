Потужні зливи у Японії забрали життя вже щонайменше 200 осіб

У Японії не припиняються потужні зливи. Вони спричинили масові затоплення та зсуви в західній частині країни, кількість загиблих зросла до щонайменше 200 осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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12 липня це зазначив уряд Японії. За їхніми даними, ще приблизно десяток людей вважаються зниклими безвісти.

Висока вода розмила автошляхи та зруйнувала мости, більшість загиблих опинились під завалами власних помешкань. А залишити свої домівки були змушені майже два мільйони людей. Зараз близько 10 тисяч осіб живуть у тимчасових помешканнях.

Крім того, сотні тисяч японців зараз без питної води та електроенергії. До рятувальних операцій залучені десятки тисяч пожежників та поліцейських.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе змушений відмовитися від запланованого закордонного турне у зв'язку з важкою ситуацією, що склалася в Японії через зливи, які вже забрали життя понад сотень людей.