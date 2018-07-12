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Потужні зливи у Японії забрали життя вже щонайменше 200 осіб

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Потужні зливи у Японії
Потужні зливи у Японії / elconfidencial

У Японії не припиняються потужні зливи. Вони спричинили масові затоплення та зсуви в західній частині країни, кількість загиблих зросла до щонайменше 200 осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також: Руйнівні зливи та повені накрили Японію: є загиблі й чимало зниклих безвісти

12 липня це зазначив уряд Японії. За їхніми даними, ще приблизно десяток людей вважаються зниклими безвісти.

Висока вода розмила автошляхи та зруйнувала мости, більшість загиблих опинились під завалами власних помешкань. А залишити свої домівки були змушені майже два мільйони людей. Зараз близько 10 тисяч осіб живуть у тимчасових помешканнях.

Крім того, сотні тисяч японців зараз без питної води та електроенергії. До рятувальних операцій залучені десятки тисяч пожежників та поліцейських.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе змушений відмовитися від запланованого закордонного турне у зв'язку з важкою ситуацією, що склалася в Японії через зливи, які вже забрали життя понад сотень людей.

Теги: Японія Жертви Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
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