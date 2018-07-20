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В России в разгар лета неожиданно выпал снег: фото и видео

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В Российском Норильске выпал снег
В Российском Норильске выпал снег / instagram.com

В Российской Федерации на севере Красноярского края в городе Норильск сегодня, 20 июля, неожиданно выпал мокрый снег.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в социальных сетях.

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По словам жителей Норильска, снежинки лежали на земле не долго, а некоторые просто таяли в воздухе.

Кроме того, отмечается, что утром в Норильске температура воздуха составляла около 3 градусов тепла.

Снег посреди лета вызвал ироническую реакцию горожан, которые отметили что "в Норильске даже в июле надо носить с собой шапки" и "это вам не на пляже расслабляться".

 

20 июля, осень? #Норильск

Допис, поширений Норильск сейчас (@norilsknow)

 

В то же время, на некоторых видео видно, что машины и земля в Норильске покрыты несколькосантиметровым слоем снега, а видимость в воздухе очень низкая.

 

 

#лето нэ#норильск #талнах #norilsk

Допис, поширений Пётр-Осётр (@just_sturgeon)

 

 

 

 

Ох уж этот северный июль ))

Допис, поширений Dmitry Boldyrev (@dmitry.boldyrev.24)

 

 

#снеглетом

Допис, поширений Сашка (@shkurion)

 

Теги: Погода Новости России
Источник: 24 Канал
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