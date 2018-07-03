В Африке выпал снег: фото удивительного природного явления
В Южной Африке, 2 июля, впервые за 10 лет выпал снег. Осадки удивили жителей столицы ЮАР Кейптауна.
Об этом сообщает News24.
Утром 3 июня местные жители заметили на улице примерно 10-сантиметровый слой снега.
Читайте также: В России выпал "кровавый" дождь: шокирующие фото и видео
Движение несколькими горными перевалами даже пришлось закрыть.
Отметим, что ЮАР расположена в Южном полушарии – далеко от экватора.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии