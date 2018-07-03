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В Африці випав сніг: фото дивовижного природного явища

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В Африці випав сніг
В Африці випав сніг / Фото з вільних мереж

У Південній Африці 2 липня вперше за 10 років випав сніг. Опади здивували жителів столиці ПАР Кейптауна.

Про це повідомляє News24.

Вранці 3 червня місцеві жителі помітили на вулиці приблизно 10-сантиметровий шар снігу.

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Рух декількома гірськими перевалами навіть довелося закрити.

Зазначимо, що ПАР розташована у Південній півкулі – далеко від екватора.

 

Теги: Африка ПАР Погода
Джерело: 24 Канал
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