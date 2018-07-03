У Росії випав "кривавий" дощ: фото і відео

У вівторок, 3 липня, в місті Норильськ, що в Красноярському краю Російської Федерації, пройшов дощ червоного кольору.

Відповідні фото і відео незвичного явища публікують очевидці у соцмережах.

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Як зазначається, червоний дощ пройшов в одному з районів міста – Надії. Водночас, деякі місцеві жителі повідомляють, що після дивного дощу "пожежних пригнали, сяк-так помили площу і машини".

Окрім того, за даними джерела, близького до керівництва "Норильського нікелю", причиною події могло стати технологічне порушення на підприємстві.

У самій компанії такий дощ пояснили тим, що напередодні на території проводили прибирання, і зібраний матеріал (червоний пил) не встигли вчасно викинути і його рознесло вітром.

Допис, поширений Владимир Карпенко (@norilssk) 3 Лип 2018 р. о 3:24 PDT

Допис, поширений Владимир Карпенко (@norilssk) 3 Лип 2018 р. о 3:24 PDT