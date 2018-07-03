19:28
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В России выпал "кровавый" дождь: шокирующие фото и видео

155 Читати новину українською
В России выпал "кровавый" дождь
В России выпал "кровавый" дождь / Фото из Instagram

Во вторник, 3 июля, в городе Норильске, в Красноярском крае Российской Федерации, прошел дождь красного цвета.

Соответствующие фото и видео необычного явления публикуют очевидцы в соцсетях.

Читайте также: Под Одессой бушевал мощный смерч: появилось видео

Как отмечается, красный дождь прошел в одном из районов города – Надежды. В то же время, некоторые местные жители сообщают, что после странного дождя "пожарных пригнали, кое-как помыли площадь и машины".

Кроме того, по данным источника, близкого к руководству "Норильского никеля", причиной происшествия могло стать технологическое нарушение на предприятии.

В самой компании такой дождь объяснили тем, что накануне на территории проводили уборку, и собранный материал (красная пыль) не успели вовремя выбросить и его разнесло ветром.

 

 

 

 

 

 

Теги: Погода Новости России
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук