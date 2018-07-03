В России выпал "кровавый" дождь: шокирующие фото и видео

Во вторник, 3 июля, в городе Норильске, в Красноярском крае Российской Федерации, прошел дождь красного цвета.

Соответствующие фото и видео необычного явления публикуют очевидцы в соцсетях.

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Как отмечается, красный дождь прошел в одном из районов города – Надежды. В то же время, некоторые местные жители сообщают, что после странного дождя "пожарных пригнали, кое-как помыли площадь и машины".

Кроме того, по данным источника, близкого к руководству "Норильского никеля", причиной происшествия могло стать технологическое нарушение на предприятии.

В самой компании такой дождь объяснили тем, что накануне на территории проводили уборку, и собранный материал (красная пыль) не успели вовремя выбросить и его разнесло ветром.

Допис, поширений Владимир Карпенко (@norilssk) 3 Лип 2018 р. о 3:24 PDT

Допис, поширений Владимир Карпенко (@norilssk) 3 Лип 2018 р. о 3:24 PDT