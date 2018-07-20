У Росії в розпал літа несподівано випав сніг: фото і відео
У Російській Федерації на півночі Красноярського краю у місті Норильськ сьогодні, 20 липня, несподівано випав мокрий сніг.
Відповідні фото і відео публікують очевидці у соціальних мережах.
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За словами жителів Норильська, сніжинки лежали на землі не довго, а деякі танули просто в повітрі.
Окрім того, зазначається, що зранку в Норильську температура повітря становила близько 3 градусів тепла.
Сніг посеред літа викликав іронічну реакцію містян, які зауважили що "в Норильську навіть в липні треба носити з собою шапки" і "це вам не на пляжі розслаблятися".
Водночас, на деяких відео видно, що машини та земля у Норильську покриті кількасантиметровим шаром снігу, а видимість у повітрі дуже низька.
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