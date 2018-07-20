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У Росії в розпал літа несподівано випав сніг: фото і відео

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У Російському Норильську випав сніг
У Російському Норильську випав сніг / instagram.com

У Російській Федерації на півночі Красноярського краю у місті Норильськ сьогодні, 20 липня, несподівано випав мокрий сніг.

Відповідні фото і відео публікують очевидці у соціальних мережах.

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За словами жителів Норильська, сніжинки лежали на землі не довго, а деякі танули просто в повітрі.

Окрім того, зазначається, що зранку в Норильську температура повітря становила близько 3 градусів тепла.

Сніг посеред літа викликав іронічну реакцію містян, які зауважили що "в Норильську навіть в липні треба носити з собою шапки" і "це вам не на пляжі розслаблятися".

 

20 июля, осень? #Норильск

Допис, поширений Норильск сейчас (@norilsknow)

 

Водночас, на деяких відео видно, що машини та земля у Норильську покриті кількасантиметровим шаром снігу, а видимість у повітрі дуже низька.

 

 

#лето нэ#норильск #талнах #norilsk

Допис, поширений Пётр-Осётр (@just_sturgeon)

 

 

 

 

Ох уж этот северный июль ))

Допис, поширений Dmitry Boldyrev (@dmitry.boldyrev.24)

 

 

#снеглетом

Допис, поширений Сашка (@shkurion)

 

Теги: Новини Росії Погода
Джерело: 24 Канал
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