У Росії в розпал літа несподівано випав сніг: фото і відео

У Російській Федерації на півночі Красноярського краю у місті Норильськ сьогодні, 20 липня, несподівано випав мокрий сніг.

Відповідні фото і відео публікують очевидці у соціальних мережах.

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За словами жителів Норильська, сніжинки лежали на землі не довго, а деякі танули просто в повітрі.

Окрім того, зазначається, що зранку в Норильську температура повітря становила близько 3 градусів тепла.

Сніг посеред літа викликав іронічну реакцію містян, які зауважили що "в Норильську навіть в липні треба носити з собою шапки" і "це вам не на пляжі розслаблятися".

Водночас, на деяких відео видно, що машини та земля у Норильську покриті кількасантиметровим шаром снігу, а видимість у повітрі дуже низька.