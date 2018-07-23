Аномальна спека: в Японії зафіксували температурний рекорд

23 липня в Японії було зафіксовано найвищу температуру за всю історію спостережень в цій країні – 41,1 градуса за Цельсієм. Аномальна спека у липні вже забрала життя щонайменше 15 жителів цієї азійської країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцевий телеканал NHK.

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Температурний рекорд зафіксовано в районі міста Кумагая в префектурі Сайтама на північ від Токіо. У самій японській столиці температура в понеділок сягала 40,8 градуса за Цельсієм.

Спека спричинила також різке зростання цін (на 13%) на електроенергію – до 17,13 єн (4,24 гривні) за одну кВт•год. Це викликане активним використанням кондиціонерів в будинках та офісах.

Зазначимо, що на початку липня Японія серйозно постраждала від злив, які спричинили повені та зсуви ґрунту – в результаті загинуло близько двох сотень людей.