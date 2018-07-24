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Японія потерпає від спеки у понад 40 градусів: тисячі людей в лікарнях

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Непомірна спека у Японії забрала вже 40 життів. Тисячі людей перебувають у лікарнях. Сотні карет швидкої на вулицях стали звичним явищем для японців цього тижня. Медики прогнозують, що ситуація ближчим часом не покращиться.

Загалом до лікарень забрали понад 12 тисяч японців, головною причиною госпіталізації є теплові удари. Адже температура сягнула 41 градусу за Цельсієм. А це – рекордний показник за 2018 рік.

Читайте також: Аномальна спека: в Японії зафіксували температурний рекорд

За даними Токійського пожежного департаменту, щодня на допомогу відправляється понад три тисячі карет швидкої допомоги. Люди рятуються, як можуть – носять головні убори, ходять під парасолями.

Японія
Японці рятуються від спеки під парасолями

Влада країни закликає японців не виходити з дому, пити більше прохолодних напоїв та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Японія
Ховатись від сонця і споживати воду – єдиний порятунок від спеки

"Останнім часом спека тут така, ніби ми всі знаходимося у сауні. Ми насправді нічого не можемо зробити. Хіба рекомендуємо громадянам дотримуватися правил безпеки", – зазначила губернатор Токіо Юріко Койке.

Очікується, що спекотна погода у Японії протримається до перших днів серпня.

Теги: Погода Японія Жертви
Джерело: 24 канал
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