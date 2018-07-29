Число жертв пожаров, бушующих в Греции, возросло до 90 человек

По официальным данным пожарных, в масштабных лесных пожарах в Греции по состоянию на 29 июля погиб 91 человек, еще 25 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщило издание Protothema.

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Отмечается, что в настоящее время работники полиции Греции идентифицировали с помощью анализа ДНК останки 59 тел погибших, еще 28 находятся на стадии расследования.

25 человек считаются пропавшими без вести и это только те, о которых заявили родственники. Спасательные службы проводят операции по их поиску.

Напомним, масштабный лесной пожар в Греции возле Афин вспыхнул 23 июля. Стихия стала неуправляемой и быстро распространяется к населенным пунктам. Уже есть десятки погибших и пострадавших.