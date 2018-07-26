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Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео

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Пожар в Греции сегодня
Пожар в Греции сегодня / 24 канал

Масштабный лесной пожар в Греции вблизи Афин вспыхнул 23 июля. Стихия стала неуправляемой и быстро распространяется к населенным пунктам. Уже есть десятки погибших и пострадавших. Главные новости о масштабном пожаре в Греции читайте дальше.

Где бушуют пожары в Греции?

Пожары вспыхнули на периферии Аттики, исторической области Греции, недалеко от столицы страны Афин. Столбы дыма видны даже над Акрополем.

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Пострадали территории к западу и востоку от Афин: города Кинета (2 тысячи населения), Мати (популярное место отдыха с населением 200 человек) и Рафина (13 тысяч населения).

Пожежа у Греції сьогодні карта
Пожар в Греции: карта

Огонь добрался также в города Пикерми, Неос Вутзас, к склонам горы пендель.

Сколько погибших и раненых?

По меньшей мере 79 человек погибли, еще около 200 – получили ожоги и травмы. Количество погибших может возрасти, большинство пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того, более 100 человек считаются пропавшими без вести.

Больше всего пострадал курорт Мати. Там в одной из вилл нашли тела 24 человек. Жертвы стихии сгорели заживо в домах и автомобилях при попытках спастись. Среди них – много детей.

В Греции объявили трехдневный траур по погибшим в результате пожара.

Как возник пожар и почему так быстро распространяется?

Лесные пожары являются обычным явлением для Аттики в сухие летние месяцы. Однако масштабы обычно меньше. Сегодня в Греции бушует крупнейший пожар с 2007 года, когда стихия унесли жизни более чем 60-ти человек.

Метеорологи сообщают, что с воскресенья, 22 июля, Греция "находится в плену волны горячего воздуха". Температура в стране колеблется от 37 до 41 градусов. Мощные ветры очень быстро разносят огонь.

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Однако некоторые греческие чиновники не исключают версии поджога, пишет агентсво AFP. По их мнению, злоумышленники могли поджечь леса, чтобы ограбить заброшенные дома. Одновременно вокруг Афин вспыхнуло 15 пожаров.

Какие последствия пожара?

Местные жители и туристы бежали на пляжи к востоку от Афин, спасаясь на лодках, поскольку огонь быстро распространяется. Стихия уничтожает на своем пути леса, фермы, сотни домов и автомобилей.

Пожежа у Греції
Масштабы пожара в Греции близ Афин

Пожежа у Греції
Пожар в Греции разрушает популярные пляжи

Губернатор Аттики ввел в регионе чрезвычайное положение. По сообщениям местных властей поселок Мати "практически прекратил существование".

 

Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, на которых видно разрушительные последствия пожаров. На этих видео можно увидеть целые кварталы выгоревших домов и уничтоженные участки леса. На некоторых улицах видны скопления из десятков обгоревших автомобилей.

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Пожар в Греции: смотрите видео

 

Крупный пожар в Греции: видео очевидца

 

В среду, 25 июля, пожар достиг таких масштабов, что его было видно из космоса. Фото сделал европейский спутник Sentinel 2 из программы "Коперник".

Пожар в Греции
Пожар в Греции из космоса

Как спасают людей?

Пожар тушат более 600 спасателей более чем 300 пожарных машин. Задействованы также вертолеты и беспилотники. Людей призывают не сопротивляться эвакуации и немедленно покидать свои дома.

Греция обратилась к странам Евросоюза, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. Италия, Германия, Польша и Франция уже прислали помощь в виде самолетов, автотранспортных средств, пожарных и медиков. Также предложили помощь Испания и Кипр.

Украина тоже заявила о готовности направить помощь Греции.

Есть ли среди погибших украинцы?

По данным украинского МИД, украинцев среди погибших в результате пожара в Греции нет. За помощью к консулу обратились восемь украинцев – четверо взрослых и четверо детей. Они находятся в городе Кинета. Сейчас им помогают подыскать место жительства в Афинах.

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Но в эпицентре стихийного бедствия оказался украинский депутат, председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры Владимир Арьев с женой. По его словам, они едва выбрались оттуда.

Хотіли з Наталка Фіцич хоч ненадовго втекти подалі від новин, та під Афінами потрапили в епіцентр подій, гарячих в...

Опубліковано Volodymyr Ariev  Понеділок, 23 липня 2018 р.

Пожар в Греции: видео последствий

 

Теги: Публикации Жертвы Пожар Греция Статьи
Источник: 24 канал
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