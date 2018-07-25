"Как в Помпеях": очевидцы поделились страшными подробностями лесных пожаров в Греции

Масштабные лесные пожары, бушующие в Греции 2 дня, уже унесли жизни по меньшей мере 77 человек, среди которых дети, а еще 178 человек – получили ожоги и травмы. Многие люди считаются пропавшими без вести. Регион Аттика, который был популярным местом отдыха, превратился в зону бедствия.

Недалеко от портового города Рафина были найдены тела 26 человек, которые плотно прижались друг к другу. Судя по всему, это были семьи, которіе окружило пламя, пишет Tagesanzeiger.

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Изданию удалось пообщаться с несколькими местными жителями, которые пострадали от пожаров.

Как в Помпеях,

– комментирует Ставрос Михалопулос, пенсионер из поселка Мати.

Именно этот курорт в Греции больше всего пострадал от большого огня – поселение уничтожено почти полностью. Мужчина рассказывает, что видел, как сотни людей, спасаясь от пожара, бежали к морю.

По словам еще одного грека, члена добровольной пожарной охраны Максимоса Сапранидиса, беду можно было бы предотвратить, однако в округе не было воды для тушения пожара. Похоже, все цистерны и резервуары в окрестностях были пустыми, предполагает пожарный.

"Я видел много крупных пожаров, но таких быстрых – никогда. Мы живы, больше не осталось ничего", – рассказал в беседе с журналистами Сапранидис.

Авторы публикации отмечают, что лесные пожары случаются в Греции ежегодно, но не всегда они бывают настолько разрушительными. Например, в 2007 году огонь унес жизни 70 человек. Тогда тоже было и несколько очагов возгорания, и ветер, и экстремальная засуха. Для многих катастрофа стала доказательством полной недееспособности государства. С тех пор что-то было сделано, но, вероятно, недостаточно, констатируют журналисты.

В Греции пожары имеют грустную традицию. Часто за ними скрывается незаконный захват земли: если сгорает лесной участок, право использования земли легко поменять. К тому же земельный и лесной кадастры еще не сформированы, что облегчает незаконное использование земли,

– добавляют в конце корреспонденты.

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Напомним, в понедельник, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Она быстро распространяется, в частности из-за сильного ветра. Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляжи к востоку от Афин, спасаясь на лодках.



Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, на которых видно разрушительные последствия пожаров. В стране объявлен трехдневный траур.