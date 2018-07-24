Масштабные лесные пожары в Греции: восемь украинцев обратились за помощью

Восемь украинцев, которые сейчас отдыхают в Греции, обратились за помощью к консулу. Они просят помочь им в переезде из города Кинета до Афин.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП.

Читайте также: Правительство Украины готово помочь Греции в борьбе с масштабными лесными пожарами, – Гройсман

Консул установил контакт с восемью гражданами Украины (4 взрослых, 4 детей), которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля,

– отметил Кирилич.

По словам дипломата, сейчас этим людям помогают подыскать жилье в Афинах. Также Кирилич добавил, что украинцев среди пострадавших в результате масштабных лесных пожаров в Греции нет. Также граждане Украины не числятся среди пропавших в районе стихийного бедствия.

Напомним, в понедельник, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Он быстро распространяется, в частности из-за сильного ветра. Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. 24 июля стало известно о 24 жертвах лесных пожаров в стране. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляже к востоку от Афин, спасаясь на лодках.

Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, на которых видно разрушительные последствия пожаров.