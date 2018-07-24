Масштабные пожары в Греции: военные обнародовали шокирующие видео последствий

В Греции бушуют масштабные лесные пожары. Стихийное бедствие унесло жизни 50 человек, более 100 человек получили ожоги и травмы. Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, на которых видны разрушительные последствия пожаров.

На обнародованных видео можно увидеть целые кварталы выгоревших домов и уничтоженные участки леса. На некоторых улицах видны скопления десятков обгоревших авто.

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Пожар фиксируют в городе Мате и в районе прибрежного курортного города Кинета, здесь введено чрезвычайное положение.

Видео последствий масштабных пожаров в Греции:

Масштабные пожары в Греции: видео

Видео последствий масштабных пожаров в Греции:

На кадрах видно, что огонь подобрался практически вплотную к морю.

Напомним, в понедельник, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Он быстро распространяется, в частности из-за мощного ветра. Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли много машин. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляжи на восток от Афин, спасаясь на лодках.