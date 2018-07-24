Масштабні пожежі в Греції: військові оприлюднили шокуючі відео наслідків

У Греції вирують масштабні лісові пожежі. Стихійне лихо забрало життя 50 людей, понад 100 осіб дістали опіки і травми. Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж.

На оприлюднених відео можна побачити цілі квартали вигорілих будинків та знищені ділянки лісу. На деяких вулицях видно скупчення десятків обгорілих авто.

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Пожежу фіксують у місті Маті та в районі прибережного курортного міста Кінета, тут запроваджено надзвичайний стан.

Відео наслідків масштабних можеж у Греції:

Масштабні пожежі в Греції: відео

Відео наслідків масштабних можеж у Греції:

На кадрах видно, що вогонь підібрався практично впритул до моря.

Нагадаємо, у понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер. Греція звернулася за міжнародною допомогою, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. Деякі місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах.