Український депутат потрапив у масштабну лісову пожежу в Греції

Народний депутат України, голова Комітету ПАРЄ з питань культури Володимир Ар'єв повідомив, що він потрапив у лісову пожежу в Греції, які зараз масово охопили територію країни.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначив нардеп Володимир Ар'єв, він разом з дружиною Наталкою ледь вибралися зі страшної пожежі в Греції.

Хотіли з Наталкою хоч ненадовго втекти подалі від новин, та під Афінами потрапили в епіцентр подій, гарячих в прямому сенсі. В цьому районі вже 24 загиблих. Ми ледь звідти вибралися, але слава Богу все добре,

– написав депутат.

Нагадаємо, у результаті масштабних лісових пожеж, які вирують поблизу столиці Греції Афін, загинули щонайменше 50 людей, понад 100 осіб дістали опіків і травм.