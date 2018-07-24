Масштабні лісові пожежі у Греції: десятки людей загинуло

У результаті масштабних лісових пожеж, які вирують поблизу столиці Греції Афін, загинули щонайменше 20 людей, ще 69 постраждали.

Про це передає Associated Press.

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Представник уряду Греції Дімітріс Цанакопулос заявив, що більшість госпіталізованих перебувають у важкому стані.

Греція звернулася за міжнародною допомогою, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. Деякі місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах.

Відео масштабної лісової пожежі:



Лісові пожежі у Греції



Пусті пляжі Греції