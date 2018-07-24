Масштабные лесные пожары в Греции: десятки людей погибли
В результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют вблизи столицы Греции Афин, погибли по меньшей мере 20 человек, еще 69 пострадали.
Об этом передает Associated Press.
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Представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос заявил, что большинство госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляжы к востоку от Афин, спасаясь на лодках.
Видео масштабного лесного пожара:
Лісові пожежі у Греції
Пусті пляжі Греції
Источник: 24 Канал
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