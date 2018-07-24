Масштабные лесные пожары в Греции: десятки людей погибли

В результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют вблизи столицы Греции Афин, погибли по меньшей мере 20 человек, еще 69 пострадали.

Об этом передает Associated Press. Читайте также: Швеция просит помощи ЕС из-за сильных лесных пожаров Представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос заявил, что большинство госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляжы к востоку от Афин, спасаясь на лодках. Видео масштабного лесного пожара:

Лісові пожежі у Греції

Пусті пляжі Греції