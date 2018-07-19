Швеція просить допомоги ЄС через сильні лісові пожежі

У Швеції продовжують спалахувати лісові пожежі через високу температуру повітря. Влада країни змушена попросити ЄС, щоб вони направили ще більше пожежних літаків та вертольотів.

Про це повідомляє The Local.

Читайте також: Яких збитків зазнала Японія від потужної повені: фото та відео

Італія відправила 13 рятувальників і два літаки, кожен з яких може перевозити 6000 літрів води за один раз. Норвегія також відправила на допомогу шість пожежних вертольотів.

Станом на середу, 18 липня, зафіксовано 44 різних пожежі по всій країні, в деяких районах жителів попросили виїхати з метою безпеки.

Лісові пожежі спричинила висока температура і бездощова погода, крім того, люди почали масово виїжджати на природу і розпалювати відкритий вогонь, попри заборону у багатьох муніципалітетах.

Три найбільш постраждалих від пожеж регіони знаходяться в центральній частині Швеції - Євлеборґ, Ємтланд і Даларна. В деяких районах довелося провести евакуацію людей.

У шведському місті Упсала, на північ від Стокгольма, сьогодні зафіксували температуру у +34 градуси – вперше з 1947 року.