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Яких збитків зазнала Японія від потужної повені: фото та відео

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У Японії зросла кількість жертв масштабної катастрофи. Дощі, повені та зсуви ґрунту призвели до загибелі людей. Уряд країни планує виділити 18 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Крім того ще понад 300 мільйонів розділять між постраждалими районами.

Понад дві сотні загиблих і більш ніж півсотні зниклих безвісти – це наслідки жахливого стихійного лиха у Японії. Днями на Заході країни пройшли потужні дощі, які спричинили повені та зсуви ґрунту. Річки вийшли з берегів, водою змило мости, будинки і навіть автошляхи.

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Багато людей опинилися під завалами власних помешкань. Їх досі шукають рятувальники. До операції з порятунку постраждалих залучили понад 70 тисяч військовослужбовців, екстрених служб та поліцейських. Усі вони працюють на межі своїх можливостей. Аби хоч якось запобігти збільшенню кількості жертв, довелося евакуювати понад два мільйони жителів.


Річки вийшли з берегів, водою змило мости та будинки


Багато людей опинилися під завалами власних помешкань

У цьому районі працюють 110 рятувальників. Ми намагаємося знайти усіх, хто зник безвісти,
– зазначив рятувальник Казухіко Шинада.

Стихійне лихо завдало неабиякої шкоди для країни. Японський уряд планує використати резервний фонд бюджету на 2018 рік для ліквідації наслідків негоди. Свою допомогу також запропонував уряд Тайваню та Ізраїльська організація гуманітарної допомоги.

Ми робимо усе можливе для того, щоб забезпечити належну допомогу та врятувати життя усіх постраждалих. Крім того ми керуємо евакуацією та допомагаємо людям, які залишаються у спеціальних центрах надання допомоги,
– наголосив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Тайфун Прапурі обрушився на Захід Японії 29 червня і тривав щонайменше тиждень. Його наслідки, а зокрема повені і зсуви, називають одними із найпотужніших за останні кілька десятиліть. Негода залишила без даху над головою сотні тисяч японців. Багато залишилися без води та електроенергії. Наразі рятувальні операції тривають, однак, вони ускладнені поганими погодними умовами.

Теги: Японія Стихійні лиха Жертви
Джерело: 24 канал
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