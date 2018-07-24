Украинский депутат попал в масштабный лесной пожар в Греции

Народный депутат Украины, председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры Владимир Арьев сообщил, что он попал в лесной пожар в Греции, которые сейчас массово охватили территорию страны.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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Как отметил нардеп Владимир Арьев, он вместе с женой Наташей едва выбрались из страшного пожара в Греции.

Хотели с Натальей Фицич хоть ненадолго убежать подальше от новостей, и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. В этом районе уже 24 погибших. Мы едва оттуда выбрались, но слава Богу все хорошо,

– написал депутат.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют вблизи столицы Греции Афин, погибли по меньшей мере 50 человек, более 100 человек получили ожоги и травмы.