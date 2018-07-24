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Масштабні лісові пожежі у Греції: восьмеро українців звернулись за допомогою

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Масштабні лісові пожежі у Греції: восьмеро українців звернулися в МЗС за допомогою
Масштабні лісові пожежі у Греції: восьмеро українців звернулися в МЗС за допомогою / dailymail.co.uk

Восьмеро українців, які зараз відпочивають у Греції, звернулися за допомогою до консула. Вони просять посприяти їм у переїзді із міста Кінета до Афін.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич в коментарі УП.

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Консул встановив контакт з вісьмома громадянами України (4 дорослих, 4 дітей), які не перебувають у небезпеці та мають відбути до України 26 липня,
– зазначив Кирилич.

За словами дипломата, наразі цим людям допомагають підшукати житло в Афінах. Також Кирилич додав, що українців немає серед постраждалих внаслідок масштабних лісових пожеж у Греції. Також громадяни України не числяться серед зниклих в районі стихійного лиха.

Нагадаємо, у понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер. Греція звернулася за міжнародною допомогою, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. 24 липня стало відомо про 24 жертв лісових пожеж у країні. Деякі місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах.
Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж.

Теги: Новини України Греція Пожежа МЗС України
Джерело: 24 Канал
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