Уряд України готовий допомогти Греції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття грецькому народу з приводу трагічних наслідків лісових пожеж. А також повідомив, що уряд України готовий надати Греції необхідну допомогу.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Щирі співчуття грецькому народу з приводу трагічних наслідків лісових пожеж. Уряд України готовий надати Греції необхідну допомогу. Відповідного листа уже направив Прем’єр-міністру Алексісу Ципрасу,

– написав Гройсман.

Щирі співчуття грецькому народу з приводу трагічних наслідків лісових пожеж.

Уряд України готовий надати Греції необхідну допомогу.

Відповідного листа уже направив Прем’єр-міністру Алексісу Ципрасу. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 июля 2018 г.

Аби загасити масштабні пожежі, задіяно сотні пожежників. Багатьом місцевим жителям довелося покинути свої оселі.

Нагадаємо, у понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер. Греція звернулася за міжнародною допомогою, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. Деякі місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах.



Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж.