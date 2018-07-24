18:28
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Уряд України готовий допомогти Греції у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, – Гройсман

93
Пожежа у Греції
Пожежа у Греції / Associated Press

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття грецькому народу з приводу трагічних наслідків лісових пожеж. А також повідомив, що уряд України готовий надати Греції необхідну допомогу.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Український депутат потрапив у масштабну лісову пожежу в Греції

Щирі співчуття грецькому народу з приводу трагічних наслідків лісових пожеж. Уряд України готовий надати Греції необхідну допомогу. Відповідного листа уже направив Прем’єр-міністру Алексісу Ципрасу,
– написав Гройсман. 

Аби загасити масштабні пожежі, задіяно сотні пожежників. Багатьом місцевим жителям довелося покинути свої оселі. 

Нагадаємо, у понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер. Греція звернулася за міжнародною допомогою, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. Деякі місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах.

Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж.

Теги: Новини України Пожежа Греція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
сьогодні, 18:04 Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
55
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 18:03 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
278
Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
сьогодні, 17:06 Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
Блог Медіа 392
Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
сьогодні, 16:05 Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Олександр Бевза 597
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сьогодні, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 891
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Штаби політсил, які попередньо проходять до Ради. Виборча ніч (Фото)
 29 жовтня 2012 , 22:00
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук