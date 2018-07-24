Правительство Украины готово помочь Греции в борьбе с масштабными лесными пожарами, – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования греческому народу по поводу трагических последствий лесных пожаров. А также сообщил, что правительство Украины готово предоставить Греции необходимую помощь.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Искренние соболезнования греческому народу по поводу трагических последствий лесных пожаров. Правительство Украины готово предоставить Греции необходимую помощь. Соответствующее письмо уже направил премьер-министру Ципрасу,

– написал Гройсман.

Чтобы погасить масштабные пожары, задействованы сотни пожарных. Многим местным жителям пришлось покинуть свои дома.

Напомним, в понедельник, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Он быстро распространяется, в частности из-за сильного ветра. Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляжи к востоку от Афин, спасаясь на лодках.



Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, на которых видно разрушительные последствия пожаров.