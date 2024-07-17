Украинские военные закрепились на временно оккупированном россиянами левом берегу Днепра осенью 2023 года. И враг постоянно пытался выбить оттуда наших воинов. Константин и Влада Либеровы показали, как выглядело это село в апреле.

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Что происходит в Крынках сейчас, есть ли ВСУ в Крынках

Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра, в частности в районе населенного пункта Крынки,

– сказано в сообщении Морской пехоты.

В то же время там отметили: действительно, большинство основных позиций украинских войск в Крынках полностью разрушены в результате интенсивного, комбинированного и длительного вражеского огневого воздействия.

"Следует добавить, что село также практически полностью уничтожено вражескими обстрелами. В то же время украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери", – говорится в заметке.

У сводке Генштаба на 16:00 17 июля была такая информация: "На Приднепровском направлении, на наших плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты дважды безуспешно пытались потеснить украинских воинов с их позиций". Впрочем, без уточнений, идет ли речь о Крынках.

Интересно! Россияне часто сообщали, якобы выбили ВСУ из Крынков. В феврале тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу и вовсе "зачистил" село, что, конечно, оказалось неправдой. 24 Канал получил данные с телефона оккупанта о потерях врага и проанализировал их.

Крынки в объективе Либеровых

Еще в апреле Либеровы писали о Крынках так: "Жестокий и безжалостный ад. Слабым там не выжить. Бесконечные УАБы, артиллерия, FPV. Огонь не стихает ни на минуту. Враг штурмует село малыми группам ежедневно, буквально переступая через тела своих".

А в июле Укринформ и фотографы Либеровы презентовали документальный фильм "Крынки" о событиях на Крынковском плацдарме в Херсонской области. Его сняли, чтобы показать, в каком аду воюют украинские защитники, и чтобы возвеличить их подвиг.

В фильм вошли уникальные кадры адских боев, эвакуации раненых на лодках, героической работы операторов FPV-подразделения Falcon, выживания в полностью разрушенном селе бойцов 126-й отдельной бригады ТрО 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.