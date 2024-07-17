Українські військові закріпилися на тимчасово окупованому росіянами лівому березі Дніпра восени 2023 року. І ворог постійно намагався вибити звідти наших воїнів. Костянтин і Влада Ліберови показали, який вигляд мало це село в квітні.

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Що відбувається у Кринках зараз, чи є ЗСУ в Кринках

Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки,

– сказано в повідомленні Морської піхоти.

Водночас там зауважили: справді, більшість основних позицій українських військ у Кринках вщент зруйновані внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу.

"Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами. В той же час українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат", – мовиться в дописі.

У зведенні Генштабу на 16:00 17 липня була така інформація: "На Придніпровському напрямку, на наших плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти двічі безуспішно намаглися потіснити українських воїнів з їх позицій". Утім, без уточнень, чи йдеться про Кринки.

Цікаво! Росіяни часто повідомляли, нібито вибили ЗСУ з Кринків. У лютому тодішній міністр оборони Росії Сєрґєй Шойгу взагалі "зачистив" село, що, звісно, виявилося неправдою. 24 Канал отримав дані з телефона окупанта про втрати ворога і проаналізував їх.

Кринки в об'єктиві Ліберових

Ще в квітні Ліберови писали про Кринки так: "Жорстоке та безжальне пекло. Слабким там не вижити. Нескінченні КАБи, артилерія, FPV. Вогонь не стихає ні на хвилину. Ворог штурмує село малими групам щодня, буквально переступаючи через тіла своїх побратимів".

А в липні Укрінформ та фотографи Ліберови презентували документальний фільм "Кринки" про події на Кринківському плацдармі у Херсонській області. Його зняли, щоб показати, в якому пеклі воюють українські захисники, та щоб звеличити їхній подвиг.

У фільм увійшли унікальні кадри пекельних боїв, евакуації поранених на човнах, героїчної роботи операторів FPV-підрозділу Falcon, виживання у вщент зруйнованому селі бійців 126-ї окремої бригади ТрО 30-го корпусу морської піхоти ЗСУ.