Большинство из мужчин, которых удалось вернуть сегодня, были в плену еще с 2022 года. Женщин в этом обмене нет. Зеленский подчеркнул, что государство ищет каждого, кто может быть в плену, ведь должно вернуть всех.

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Первые слова воина, освобожденного из плена

Как и всегда, экс-пленным дали возможность связаться с родными.

Я в Сумской области уже! Как буду на месте – позвоню. Еду в больницу на обследование, у меня с животом сильные проблемы, меня по ребрам били, не могу нормально дышать. Потом мне дадут телефон другой, с него позвоню. Будьте всегда на связи,

– говорит защитник.

В это время ему подсказывают, куда он едет и что будет дальше. Дмитрий Лубинец, который опубликовал этот ролик отметил: именно ради таких щемящих мгновений работает целая команда.

Освобожденный из российского плена боец говорит с родными: смотрите видео

Что будет дальше с освобожденными воинами

Их накормили и выдали им чистую одежду. Далее людей осмотрят врачи, назначив необходимое лечение и реабилитацию. Напомним, в конце июня мир облетели ужасные фото украинцев, освобожденных из плена.

Жители тех населенных пунктов, где проезжали автобусы с освобожденными защитниками, выходили на улицы с флагами, чтобы поздравить бойцов. Иногда они даже останавливали автобусы, чтобы пообщаться с воинами лично.

Важно! Во Львове заработал Центр поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Руководитель центра, Наталья, сама является женой пропавшего без вести защитника, поэтому сможет поддержать эмоционально и предоставить качественную консультацию.