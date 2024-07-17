Запрет на перекачку нефти

В последнее время Греция выдает предупреждения относительно военных учений, которые происходят у побережья Лаконского залива и острова Китира. Торговые и другие суда призвали держаться подальше от этих районов.

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Напомним! Последнее такое предупреждение было продлено до 15 сентября 2024 года.

Очевидно, что оно является эффективным для предотвращения передачи грузов, которые не следует передавать,

– объяснил один из источников издания.

После вторжения России в Украину в 2022 году международные санкции значительно усложнили торговлю российской нефтью и нефтепродуктами. Это заставило трейдеров искать альтернативные методы экспорта своих товаров, такие как использование морской перевалки с судна на судно.

Обратите внимание! В последнее время воды вокруг южного побережья Греции и Лаконского залива стали ключевыми пунктами перевалки танкеров, перевозящих российскую нефть на другие суда.

В недавнем заявлении греческие чиновники отметили свою неспособность оказывать помощь судам под иностранным флагом в международных водах. Они подчеркнули, что существуют военно-морские инструкции для предотвращения перехода с судна на судно в открытом море.