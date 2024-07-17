Заборона на перекачування нафти

Останнім часом Греція видає попередження щодо військових навчань, які відбуваються біля узбережжя Лаконської затоки та острова Кітіра. Торговельні та інші судна закликали триматися подалі від цих районів.

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Нагадаємо! Останнє таке попередження було продовжено до 15 вересня 2024 року.

Очевидно, що воно є ефективним для запобігання передачі вантажів, які не слід передавати,

– пояснило одне із джерел видання.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році міжнародні санкції значно ускладнили торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами. Це змусило трейдерів шукати альтернативні методи експорту своїх товарів, такі як використання морської перевалки з судна на судно.

Зауважте! Останнім часом води навколо південного узбережжя Греції та Лаконської затоки стали ключовими пунктами перевалки танкерів, що перевозять російську нафту на інші судна.

У нещодавній заяві грецькі урядовці наголосили на своїй неспроможності надавати допомогу суднам під іноземним прапором у міжнародних водах. Вони підкреслили, що існують військово-морські інструкції для запобігання переходу з судна на судно у відкритому морі.