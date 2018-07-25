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"Як у Помпеях": очевидці поділилися страшними подробицями лісових пожеж у Греції

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Масштабні лісові пожежі у Греції
Масштабні лісові пожежі у Греції / cna.org.cy

Масштабні лісові пожежі, що лютують у Греції 2 дні, вже забрали життя щонайменше 77 людей, серед яких діти, а ще 178 осіб – отримали опіки і травми. Багато людей вважаються зниклими безвісти. Регіон Аттика, що був популярним місцем відпочинку, перетворився в зону лиха.

Недалеко від портового міста Рафіна були знайдені тіла 26 осіб, які щільно притулились один до одного. Судячи з усього, це були сім'ї, які оточило полум'я, пише Tagesanzeiger.

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Виданню вдалося поспілкуватися із декількома місцевими жителями, які постраждали від пожеж.

Як у Помпеях,
– коментує Ставрос Міхалопулос, пенсіонер із селища Маті.

Саме цей курорт у Греції найбільше постраждав від великого вогню – поселення знищене майже повністю. Чоловік розповідає, що бачив, як сотні людей, рятуючись від пожежі, бігли до моря.

За словами ще одного грека, члена добровільної пожежної охорони Максімоса Сапранідіса, лихо можна було б попередити, однак в окрузі не було води для гасіння пожежі. Схоже, всі цистерни та резервуари в околицях були порожніми, припускає пожежник.

"Я бачив багато великих пожеж, але таких швидких – ніколи. Ми живі, більше не залишилося нічого", – розповів у розмові з журналістами Сапранідіс.

Автори публікації зазначають, що лісові пожежі трапляються в Греції щороку, і не завжди вони бувають настільки руйнівними. Наприклад, у 2007 році вогонь забрав життя 70 осіб. Тоді теж було і кілька вогнищ загоряння, і вітер, й екстремальна посуха. Для багатьох катастрофа стала доказом повної недієздатності держави. Відтоді щось було зроблено, але, ймовірно, недостатньо, констатують журналісти.

У Греції пожежі мають сумну традицію. Часто за ними приховується незаконне захоплення землі: якщо згорає лісова ділянка, право використання землі легко поміняти. До того ж земельний та лісовий кадастри ще не сформовані, що полегшує незаконне використання землі,
– додають насамкінець кореспонденти.

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Нагадаємо, у понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер. Греція звернулася за міжнародною допомогою, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. Деякі місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах.

Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж. У країні оголошено триденну жалобу.

Теги: Надзвичайні ситуації Греція Пожежа Жертви
Джерело: 24 Канал
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