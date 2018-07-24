В Греции объявили трехдневный траур

В Греции в результате масштабных лесных пожаров погибли уже по меньшей мере 50 человек. В стране объявлен трехдневный траур.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Траур по жертвам лесных пожаров объявил премьер-министр Греции Ципрас.

BREAKING: Greek prime minister declares 3-day national mourning period for dozens killed by wildfires near Athens — The Associated Press (@AP) 24 липня 2018 р.

Напомним, в понедельник, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Она быстро распространяется, в частности из-за сильного ветра. Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляжи к востоку от Афин, спасаясь на лодках.



Департамент национальной обороны Греции обнародовал кадры аэросъемки, на которых видно разрушительные последствия пожаров.