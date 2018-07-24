У Греції оголосили триденну жалобу

У Греції внаслідок масштабних лісових пожеж загинуло вже щонайменше 50 людей. У країні оголосили триденну жалобу.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Триденну жалобу за жертвами лісових пожеж оголосив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас .

BREAKING: Greek prime minister declares 3-day national mourning period for dozens killed by wildfires near Athens — The Associated Press (@AP) 24 липня 2018 р.

Нагадаємо, у понеділок, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа. Вона швидко поширюється, зокрема через потужний вітер. Греція звернулася за міжнародною допомогою, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. Деякі місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах.



Департамент національної оборони Греції оприлюднив кадри аерозйомки, на яких видно руйнівні наслідки пожеж.