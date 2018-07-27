Назвали ошеломительную причину страшных пожаров в Греции

Вероятно, что ужасные пожары, которые бушевали возле Афин и унесли жизни около 80 человек, возникли из-за поджогов.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас, сообщает "Немецкая волна".

"Есть серьезные доказательства, которые приводят нас на такие мысли", – сказал чиновник.

По словам Токаса, на основании спутниковых снимков выяснили, что сразу несколько пожаров возникли в течение небольшого промежутка времени вдоль одной дороги к западу от Афин.

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Также чиновник отметил, что у правоохранителей есть не только доказательства, но и показания. Деталей он решил не разглашать.

Токас при этом заявил, что в скором распространении пожаров не винят пожарных или правоохранителей. Он добавил, что огонь распространялся безумно быстро из-за сильного ветра.

"Сила ветров достигает 10 и 11 баллов. Такого у нас еще не случалось", – сказал чиновник и, добавил что это может быть следствием глобального изменения климата.

Напомним, что масштабный лесной пожар в Греции близ Афин вспыхнула 23 июля. Стихия унесла жизни около 80 человек.