В Греции из-за смертельных пожаров подали в отставку два вице-мэра

После масштабных пожаров в Греции два вице-мэра города Марафон подали в отставку. Причина такого шага – смертельные лесные пожары,которые ударили по восточной Аттике.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

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В отставку ушли Димитра Ламбаре – вице-мэр по вопросам образования и культуры в муниципалитете Марафон, который имеет юрисдикцию в отношении разрушенного прибрежного города Мати. Она отметила, что идет из-за "чувствительности" вопроса, ведь никто другой не подал в отставку.

Вскоре после отставки Ламбаре, также решил уйти и Вассилис Цупрас, занимающий пост вице-мэра муниципалитета по вопросам развития.

Он сказал, что к собственной отставке его побудила мысль о том, что кто-то за него мог бы лучше решить ситуацию.

Напомним, масштабный лесной пожар в Греции близ Афин вспыхнул 23 июля. Стихия стала неуправляемой и быстро распространяется к населенным пунктам. Уже есть десятки погибших и пострадавших.