У Греції через смертельні пожежі подали у відставку два віце-мери

Після масштабних пожеж у Греції два віце-мери міста Марафон подали у відставку. Причина такого кроку – смертельні лісові пожежі, які вдарили по східній Аттиці.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.

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У відставку пішли Дімітра Ламбару – віце-мер з питань освіти й культури в муніципалітеті Марафон, який має юрисдикцію щодо зруйнованого прибережного міста Маті. Вона зазначила, що йде через "чутливість" питання, адже ніхто інший не подав у відставку.

Незабаром після відставки Ламбару, також вирішив піти й Вассіліс Цупрас, який обіймає посаду віце-мера муніципалітету з питань розвитку.

Він сказав, що до власної відставки його спонукала думка про те, що хтось інший за нього міг би краще вирішити ситуацію.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін спалахнула 23 липня. Стихія стала некерованою та швидко поширюється до населених пунктів. Уже є десятки загиблих і потерпілих.