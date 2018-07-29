01:15
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
  • понеділок
    0°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кількість жертв пожеж, що вирують у Греції, зросла до 90 осіб

105 Читать новость на русском
25 людей вважаються зниклими безвісти
25 людей вважаються зниклими безвісти / Фото з відкритих джерел

За офіційними даними пожежників, у масштабних лісових пожежах в Греції станом на 29 липня загинула 91 людина, ще 25 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомило видання Protothema.

Читайте також: У Греції через смертельні пожежі подали у відставку два віце-мери

Зазначається, що наразі працівники поліції Греції ідентифікували за допомогою аналізу ДНК останки 59 тіл загиблих, ще 28 знаходяться на стадії розслідування.

25 людей вважаються зниклими безвісти і це лише ті, про яких заявили родичі. Рятувальні служби проводять операції з їх пошуку.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін спалахнула 23 липня. Стихія стала некерованою та швидко поширюється до населених пунктів. Уже є десятки загиблих і потерпілих.

Теги: Жертви Пожежа Греція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Жахи у М’янмі: у сутичках померли 400 людей, ще 70 тисячам вдалось втекти
 4 вересня 2017 , 08:28
Мішель Обама знялася для обкладинки модного глянцю
 11 листопада 2016 , 22:23
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук