Кількість жертв пожеж, що вирують у Греції, зросла до 90 осіб
За офіційними даними пожежників, у масштабних лісових пожежах в Греції станом на 29 липня загинула 91 людина, ще 25 людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомило видання Protothema.
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Зазначається, що наразі працівники поліції Греції ідентифікували за допомогою аналізу ДНК останки 59 тіл загиблих, ще 28 знаходяться на стадії розслідування.
25 людей вважаються зниклими безвісти і це лише ті, про яких заявили родичі. Рятувальні служби проводять операції з їх пошуку.
Нагадаємо, масштабна лісова пожежа у Греції поблизу Афін спалахнула 23 липня. Стихія стала некерованою та швидко поширюється до населених пунктів. Уже є десятки загиблих і потерпілих.
Джерело: 24 Канал
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