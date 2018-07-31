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Мощное землетрясение в Индонезии: эвакуировано более полутысячи альпинистов

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Мощное землетрясение в Индонезии
Мощное землетрясение в Индонезии / Фото из открытых источников

Во вторник, 31 июля, спасатели эвакуировали 540 туристов из вулкана Ринджани на острове Ломбок в Индонезии, где те были заблокированы.

Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

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Представитель местной службы отметил, что эвакуированы 543 туристов. К счастью, их здоровью ничего не угрожает.

Как отмечает издание, поиски шести альпинистов, которые пропали в горах, продолжаются.

Напомним, 29 июля на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате чего более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированными на горе Ринджани после мощного землетрясения.

Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Индонезия
Источник: 24 Канал
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