Мощное землетрясение в Индонезии: эвакуировано более полутысячи альпинистов
Во вторник, 31 июля, спасатели эвакуировали 540 туристов из вулкана Ринджани на острове Ломбок в Индонезии, где те были заблокированы.
Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).
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Представитель местной службы отметил, что эвакуированы 543 туристов. К счастью, их здоровью ничего не угрожает.
Как отмечает издание, поиски шести альпинистов, которые пропали в горах, продолжаются.
Напомним, 29 июля на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате чего более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированными на горе Ринджани после мощного землетрясения.
Источник: 24 Канал
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