Мощное землетрясение в Индонезии: эвакуировано более полутысячи альпинистов

Во вторник, 31 июля, спасатели эвакуировали 540 туристов из вулкана Ринджани на острове Ломбок в Индонезии, где те были заблокированы.

Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

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Представитель местной службы отметил, что эвакуированы 543 туристов. К счастью, их здоровью ничего не угрожает.

Dampak gempa 6.4 SR di 28 km barat laut Lombok Timur kedalaman 10 km pada 29/7/2018 pukul 05.47 WIB, beberapa bangunan dan rumah mengalami kerusakan di Sambelia Lombok Timur. BPBD masih melakukan pendataan. pic.twitter.com/NaaDmgrr43 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 28 липня 2018 р.

Как отмечает издание, поиски шести альпинистов, которые пропали в горах, продолжаются.

Напомним, 29 июля на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате чего более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированными на горе Ринджани после мощного землетрясения.