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Найбільший вулкан Європи почав виверження в Італії: вражаючі фото і відео

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В Італії розбушувався вулкан Етна
В Італії розбушувався вулкан Етна / Фото з відкритих джерел

Напередодні на італійському острові Сицилія відбулося виверження вулкану Етна, що є найвищим діючим вулканом на території Європи.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі.

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У ніч на 24 серпня вулкан почав викидати лаву і стовпи попелу на висоту до 150 метрів.

Зазначається, що Етна прокинувся ще в липні, а в кінці серпня вступив в більш активну фазу.

Наразі італійська влада вирішує питання евакуації місцевих жителів, проте вони, не дивлячись на активність вулкана, поки що не поспішають залишати свої домівки.

 

 

 

 

 

Дивіться відео виверження вулкану Етна на Сицилії:

 

 

 

Нагадаємо, у червні в Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, яке визнано одним з найсильніших за останні роки. Загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей, і ще сотні вважаються зниклими безвісти.

Теги: виверження вулкану Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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