Найбільший вулкан Європи почав виверження в Італії: вражаючі фото і відео

Напередодні на італійському острові Сицилія відбулося виверження вулкану Етна, що є найвищим діючим вулканом на території Європи.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі.

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У ніч на 24 серпня вулкан почав викидати лаву і стовпи попелу на висоту до 150 метрів.

Зазначається, що Етна прокинувся ще в липні, а в кінці серпня вступив в більш активну фазу.

Наразі італійська влада вирішує питання евакуації місцевих жителів, проте вони, не дивлячись на активність вулкана, поки що не поспішають залишати свої домівки.

Even with a small eruption, like the one at the New Southeast Crater initiated on the evening of 23 August 2018, #Etna knows how to make an overwhelmingly beautiful show. View from home on the evening of 24 August 2018 pic.twitter.com/77sgVsFmm0 — Boris Behncke (@etnaboris) 24 августа 2018 г.

She did it again. Last #Etna showed her power and beauty. The Thursday night show. pic.twitter.com/6FRFmDuh9G — EtnaHub (@EtnaHub) 24 августа 2018 г.

Дивіться відео виверження вулкану Етна на Сицилії:

RT via LastQuake RT SkyAlertMx: Erupción estromboliana* del Mt. #Etna durante la noche del 23 y madrugada del 24 de agosto; la actividad produce emisión de ceniza, fragmentos incandescentes y por ahora un pequeño flujo de lava.



Créditos: Marco Restivo



… pic.twitter.com/y4Xs2oRTLA — Jason Bechler (@jasonbechler) 25 августа 2018 г.

Нагадаємо, у червні в Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, яке визнано одним з найсильніших за останні роки. Загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей, і ще сотні вважаються зниклими безвісти.