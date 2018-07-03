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В Індонезії сталося повторне виверження вулкану: воно спричинило лісові пожежі

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В результаті виверження вулкану, на острові розпочалися масштабні лісові пожежі
В результаті виверження вулкану, на острові розпочалися масштабні лісові пожежі / fr.de

На Балі в Індонезії сталося повторне виверження вулкану Агунг. В результаті цього, на острові розпочалися масштабні лісові пожежі.

В Індонезії сталося повторне виверження діючого вулкану Агунг, передає Reuters.

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24 канал вже повідомляв про те, що 29 червня на курортному індонезійському острові закрили три місцеві аеропорти через виверження вулкану.

За даними Центру вулканології та ліквідації наслідків геологічних небезпек Індонезії, воно почалося 2 липня о 21:04  за місцевим часом. Нове виверження спричинило масштабні лісові пожежі.

Окрім цього, над жерлом вулкана утворився стовп попелу заввишки до 2000 метрів.

В Індонезії присвоїли цій ситуації третій рівень небезпеки з чотирьох можливих.

 

Теги: Індонезія виверження вулкану
Джерело: 24 Канал
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