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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Индонезии произошло повторное извержение вулкана: оно повлекло лесные пожары

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В результате извержения вулкана на острове начались масштабные лесные пожары
В результате извержения вулкана на острове начались масштабные лесные пожары / fr.de

На Бали в Индонезии произошло повторное извержение вулкана Агунг. В результате этого на острове начались масштабные лесные пожары.

В Индонезии произошло повторное извержение действующего вулкана Агунг, передает Reuters.

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24 канал уже сообщал о том, что 29 июня на курортном индонезийском острове закрыли три местные аэропорта из-за извержения вулкана.

По данным Центра вулканологии и ликвидации последствий геологических опасностей Индонезии, оно началось 2 июля в 21:04 по местному времени. Новое извержение повлекло масштабные лесные пожары.

Кроме этого, над жерлом вулкана образовался столб пепла высотой до 2000 метров.

В Индонезии присвоили этой ситуации третий уровень опасности из четырех возможных.

 

Теги: извержение вулкана Индонезия
Источник: 24 Канал
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