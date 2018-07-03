В Индонезии произошло повторное извержение вулкана: оно повлекло лесные пожары

На Бали в Индонезии произошло повторное извержение вулкана Агунг. В результате этого на острове начались масштабные лесные пожары.

В Индонезии произошло повторное извержение действующего вулкана Агунг, передает Reuters.

Читайте также: В Японии началось извержение вулкана: впечатляющие фото и видео

24 канал уже сообщал о том, что 29 июня на курортном индонезийском острове закрыли три местные аэропорта из-за извержения вулкана.

По данным Центра вулканологии и ликвидации последствий геологических опасностей Индонезии, оно началось 2 июля в 21:04 по местному времени. Новое извержение повлекло масштабные лесные пожары.

Кроме этого, над жерлом вулкана образовался столб пепла высотой до 2000 метров.

В Индонезии присвоили этой ситуации третий уровень опасности из четырех возможных.