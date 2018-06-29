На Бали остановили работу трех аэропортов: на острове извергается вулкан

В Индонезии на острове Бали 29 июня закрыли три местных аэропорта из-за извержения вулкана Агунг. Центральный аэропорт, по предварительной информации, остановит работу на 16 часов.

Об этом передает DW.

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Вулкан Агунг начал извержение в среду, 27 июня. Облака пепла достигают 2500 метров. Около 300 местных жителей эвакуированы. Сейчас уже отменено 446 рейсов, из них более 200 – международных. По сообщению чрезвычайников, уровень опасности пока не достиг высокого.



Последний раз Агунг извергался в 1963 и 1964 годах, тогда извержения забрали около 1200 жизней.



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