На Балі зупинили роботу трьох аеропортів: на острові вивергається вулкан
В Індонезії на острові Балі 29 червня закрили три місцеві аеропорти через виверження вулкану Агунг. Центральний аеропорт, за попередньою інформацією, зупинить роботу на 16 годин.
Про це передає DW.
Читайте також: Скасування рейсу: що робити та як отримати компенсацію від авіакомпанії
Вулкан Агунг розпочав виверження у середу, 27 червня. Хмари попелу сягають до 2500 метрів. Близько 300 місцевих жителів евакуйовані. Наразі вже скасовано 446 рейсів, з них понад 200 – міжнародних. За повідомленням надзвичайників, рівень небезпеки поки не сягнув найвищого.
Востаннє Агунг вивергався в 1963 та 1964 роках, тоді виверження забрали близько 1200 життів.
Дивіться відео виверження вулкану на острові Балі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі