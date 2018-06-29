На Балі зупинили роботу трьох аеропортів: на острові вивергається вулкан

В Індонезії на острові Балі 29 червня закрили три місцеві аеропорти через виверження вулкану Агунг. Центральний аеропорт, за попередньою інформацією, зупинить роботу на 16 годин.

Про це передає DW.

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Вулкан Агунг розпочав виверження у середу, 27 червня. Хмари попелу сягають до 2500 метрів. Близько 300 місцевих жителів евакуйовані. Наразі вже скасовано 446 рейсів, з них понад 200 – міжнародних. За повідомленням надзвичайників, рівень небезпеки поки не сягнув найвищого.

Востаннє Агунг вивергався в 1963 та 1964 роках, тоді виверження забрали близько 1200 життів.

Дивіться відео виверження вулкану на острові Балі