Скасування рейсу: що робити та як отримати компенсацію від авіакомпанії

Відпочинок – це зазвичай приємні спогади, але буває й так, що відпустка, планування зводяться нанівець через якісь обставини. Українці дедалі частіше змушені перечікувати у терміналах, поки компанії знайдуть літак.

Після запровадження безвізового режиму попит на подорожі значно виріс і компанії іноді не встигають вчасно відправляти туристів.

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Нещодавно в Італії жінка із хворим сином чекала на літак, аби повернутися з Неаполя до Львова. В Італії були на футбольних тренуваннях. В аеропорті спочатку щогодини переносили рейс, згодом з'ясувалося – скасували. При цьому багаж у всіх пасажирів забрали. Тож діти разом зі своїми батьками чекали просто в терміналі аеропорту.

Їм двічі давали ваучери по 15 євро на харчування. І лише близько опівночі перевезли в готель. Авіаційні експерти пояснюють, якщо рейс затримується на понад 5 годин, він автоматично вважається скасованим. І поки не подадуть інший літак, авіакомпанія має забезпечити пасажирів житлом, їжею та водою.

"Якщо пасажири вже в аеропорту, то це безпосередньо відповідальність авіакомпанії. Вона повинна мати там свого агента-представника, який має вирішувати будь-яке проблемне питання авіапасажира", – заявив авіаексперт Богдан Долінце.

Якщо ж пасажир відмовляється чекати і за власні кошти купує квиток на інший рейс, то має право отримати компенсацію.

З такими авіакомпаніями, які не можуть мати регулярних рейсів багато з того самого аеропорту, краще не чекати 20, 16, 15 годин, а своїм коштом добиратися, якщо є така можливість. І потім вимагати від авіакомпанії компенсації цих витрат. Це цілком реально, адже є судова практика,

– зазначив експерт з авіаційного права Андрій Гук.

Ситуації із затримкою рейсів – не рідкість, каже Гук. Особливо в літній період, адже через відпустки зростає попит на авіаперевезення. Тож експерти радять обирати мережеві компанії або бути готовими до значних затримок.