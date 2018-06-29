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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Отмена рейса: что делать и как получить компенсацию от авиакомпании

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Отдых – это преимущественно приятные воспоминания, но бывает и так, что отпуск, планирование сводятся на нет из-за каких-то обстоятельств. Украинцы все чаще вынуждены ожидать в терминалах, пока компании найдут самолет.

После введения безвизового режима спрос на путешествия значительно вырос и компании иногда не успевают вовремя отправлять туристов.

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Недавно в Италии женщина с больным сыном ждала самолет, чтобы вернуться из Неаполя во Львов. В Италии были на футбольных тренировках. В аэропорту сначала каждый час переносили рейс, впоследствии выяснилось – отменили. При этом багаж у всех пассажиров забрали. Поэтому дети вместе со своими родителями ждали просто в терминале аэропорта.

Им дважды давали ваучеры по 15 евро на питание. И только около полуночи перевезли в отель. Авиационные эксперты объясняют, если рейс задерживается более чем 5 часов, он автоматически считается отмененным. И пока не подадут другой самолет, авиакомпания должна обеспечить пассажиров жильем, едой и водой.

"Если пассажиры уже в аэропорту, то это непосредственно ответственность авиакомпании. Она должна иметь там своего агента-представителя, который должен решать любой проблемный вопрос авиапассажира", – заявил Авиаэксперты Богдан Долинце.

Если же пассажир отказывается ждать и за собственные средства покупает билет на другой рейс, то имеет право получить компенсацию.

С такими авиакомпаниями, которые не могут иметь много регулярных рейсов из того самого аэропорта, лучше не ждать 20, 16, 15 часов, а за свой счет добираться, если есть такая возможность. И потом требовать от авиакомпании компенсации этих расходов. Это вполне реально, ведь есть судебная практика,
– отметил эксперт по авиационному права Андрей Гук.

Ситуации с задержкой рейсов – не редкость, говорит Гук. Особенно в летний период, ведь из-за отпусков растет спрос на авиаперевозки. Поэтому эксперты советуют выбирать сетевые компании или быть готовыми к значительным задержкам.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Деньги авиация
Источник: 24 канал
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