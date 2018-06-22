В Японии началось извержение вулкана: впечатляющие фото и видео

В пятницу, 22 июня на юго-западном острове Кюсю в Японии началось извержение вулкана Симмое.

Столб дыма и вулканического пепла был выброшен из кратера вулкана на высоту 2600 метров. Камни из жерла вылетают более, чем на километр, сообщает ТСН.

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Также Метеорологическое управление Японии установило запретную зону вокруг вулкана, которая имеет радиус три километра.

Отметим, сисота Симмое – 1420 метров, а расположен он на стыке японских префектур Кагосима и Миядзаки.

Предыдущий раз вулкан извергался два месяца назад – в апреле. Тогда из-за стихийного бедствия отменили десятки авиарейсов.



В Японии началось извержение вулкана Симмое



В Японии проснулся вулкан Симмое



На японском острове Кюсю извергается вулкан