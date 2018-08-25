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Крупнейший вулкан Европы начал извергаться в Италии: впечатляющие фото и видео

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В Италии разбушевался вулкан Этна
В Италии разбушевался вулкан Этна / Фото из открытых источников

Накануне на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является самым высоким действующим вулканом на территории Европы.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети.

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В ночь на 24 августа вулкан начал выбрасывать лаву и столбы пепла на высоту до 150 метров.

Отмечается, что Этна проснулся еще в июле, а в конце августа вступил в более активную фазу.

Сейчас итальянская власть решает вопрос эвакуации местных жителей, однако они, несмотря на активность вулкана, пока не спешат покидать свои дома.

 

 

 

 

 

Смотрите видео извержение вулкана Этна на Сицилии:

 

 

 

Напомним, в июне в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, которое признано одним из сильнейших за последние годы. В целом от извержения пострадали 2 миллиона человек, и еще сотни считаются пропавшими без вести.

Теги: Стихийный бедствия извержение вулкана
Источник: 24 Канал
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