Крупнейший вулкан Европы начал извергаться в Италии: впечатляющие фото и видео

Накануне на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является самым высоким действующим вулканом на территории Европы.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети.

Читайте также: В Индонезии произошло повторное извержение вулкана: оно вызвало лесные пожары

В ночь на 24 августа вулкан начал выбрасывать лаву и столбы пепла на высоту до 150 метров.

Отмечается, что Этна проснулся еще в июле, а в конце августа вступил в более активную фазу.

Сейчас итальянская власть решает вопрос эвакуации местных жителей, однако они, несмотря на активность вулкана, пока не спешат покидать свои дома.

Even with a small eruption, like the one at the New Southeast Crater initiated on the evening of 23 August 2018, #Etna knows how to make an overwhelmingly beautiful show. View from home on the evening of 24 August 2018 pic.twitter.com/77sgVsFmm0 — Boris Behncke (@etnaboris) 24 августа 2018 г.

She did it again. Last #Etna showed her power and beauty. The Thursday night show. pic.twitter.com/6FRFmDuh9G — EtnaHub (@EtnaHub) 24 августа 2018 г.

Смотрите видео извержение вулкана Этна на Сицилии:

RT via LastQuake RT SkyAlertMx: Erupción estromboliana* del Mt. #Etna durante la noche del 23 y madrugada del 24 de agosto; la actividad produce emisión de ceniza, fragmentos incandescentes y por ahora un pequeño flujo de lava.



Créditos: Marco Restivo



… pic.twitter.com/y4Xs2oRTLA — Jason Bechler (@jasonbechler) 25 августа 2018 г.

Напомним, в июне в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, которое признано одним из сильнейших за последние годы. В целом от извержения пострадали 2 миллиона человек, и еще сотни считаются пропавшими без вести.