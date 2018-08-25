Крупнейший вулкан Европы начал извергаться в Италии: впечатляющие фото и видео
Накануне на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является самым высоким действующим вулканом на территории Европы.
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети.
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В ночь на 24 августа вулкан начал выбрасывать лаву и столбы пепла на высоту до 150 метров.
Отмечается, что Этна проснулся еще в июле, а в конце августа вступил в более активную фазу.
Сейчас итальянская власть решает вопрос эвакуации местных жителей, однако они, несмотря на активность вулкана, пока не спешат покидать свои дома.
Смотрите видео извержение вулкана Этна на Сицилии:
Напомним, в июне в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, которое признано одним из сильнейших за последние годы. В целом от извержения пострадали 2 миллиона человек, и еще сотни считаются пропавшими без вести.